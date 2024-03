Il Napoli si arrende al Barcellona: Fermin, Cancelo e Lewandowski firmano il 3-1, non basta Rrahmani. Azzurri fuori dalla Champions: Il Napoli subisce il colpo e sembra poter sbandare ma poi riesce ad emergere e inizia a rendersi pericoloso, soprattutto a sinistra con Politano. Proprio su un suo assist arriva il gol che riporta in ...ilmessaggero

Al Napoli il cuore non basta, Barcellona ai quarti: Il Napoli di Calzona battuto 3-1 a Barcellona: decidono Fermin, Cancelo e Lewandowski. Azzurri fuori dalla Champions ma a testa altissima ...interris

Barcellona-Napoli, azzurri ko: i blaugrana volano ai quarti: Niente da fare per il Napoli di Francesco Calzona. Gli azzurri si sono dovuti arrende in Spagna contro il Barcellona. Spento il sogno europeo. Amara disfatta in terra spagnola per il Napoli di France ...calcioinpillole