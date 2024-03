Il modello Marche | Borghi e città d’arte | turismo di alto livello Avremo tanti stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "La sensazione che abbiamo è che sarà una buona stagione, sotto il profilo turistico, per tutte le", dice Luca Giustozzi, presidente di Federalberghi, che associa quasi tutti gli ottocento hotel della regione spalmati da Gabicce Mare fino a San Benedetto del Tronto. Quali sono i segnali? "C’è una buona richiesta, e non solo per il periodo Pasquale che è ormai alle porte. Le prenotazioni arrivano soprattutto da parte di gite organizzate e quindi di gruppo". Quello che qualche suo collega definiscebasso, un caffè e via... "Adesso non esageriamo...basso non direi, parlerei invece dimedio, medio-basso". E quello? "Quello con una maggiore capacità di spesa va nellee per quello che riguarda il nostro territorio ...