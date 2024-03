Il ministro Giorgetti al giuramento dei cadetti della Guardia di Finanza

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bergamo. Tutto pronto per la grande cerimonia, compreso l’ospite d’onore: sabato 16 marzo, alle 10:30, gli Allievi Ufficiali del 123° Corso “Monte Sperone IV” e del 22° Corso “Centauro II”, frequentatori del 1° anno di Accademia, pronunceranno il lorodi fedeltà alla Repubblica presso la Piazza d’Armi dell’Istituto. La solenne cerimonia si svolgerà alla presenza deldell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, del Comandante Generaledi, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e di altre Autorità civili, militari e religiose. L’evento rappresenta il momento più significativo ed emozionantevita dell’Accademia, con il quale gli Allievi Ufficiali entrano a far parte, a pieno titolo, del Corpo ...

