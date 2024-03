Il Mercato contadino in piazza Mazzini con i piccoli produttori

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sabato ritorna a San Giorgio su Legnano, dalle 9 alle 13, ilincon l’appuntamento mensile deilocali e regionali. L’iniziativa, ideata dall’amministrazione locale e dalla Pro Loco in collaborazione con Slow Food Legnano, consiste in undi prodotti agricoli del territorio previsto ogni terzo sabato del mese. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente daiche metteranno in esposizione le tantissime bontà del territorio: salumi, pane e dolci , pasta fresca, miele, formaggi, vino, olio, riso, farine e verdure.

