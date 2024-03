Il limite dei due mandati | rivolta nel M5s dopo l' Abruzzo | chi dichiara guerra a Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Non abbiamo persone note". È questa, secondo Gianluca Castaldi, la motivazione della debacle del Movimento 5 Stelle in. Il coordinatore dimissionario dei grillini, in un'intervista a Repubblica, ha di fatto smontato la logica sacra del partito di Giuseppe: uno vale uno. L'ennesimo risultato negativo in un'elezione locale ha posto il Movimento davanti alla dura realtà e Castaldi ne è consapevole. "Lei ha una persona nota all'altro capo del telefono, perché io faccio politica da anni e sono conosciuto anche a livello nazionale. Per esempio nel Movimento avevamo due consiglieri regionali uscenti portatori di voti, ma che per ildei duenon erano ricandidabili e quindi siamo entrati in difficoltà" spiega Castaldi. Ma la questione non si esaurisce alla notorietà dei candidati. A mancare a ...