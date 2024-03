Il libro di Egildo Simeone al Ruffini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al centro socialedi Santo Stefano Magra, venerdì alle 17.30, è in programma un interessante incontro incentrato suldidal titolo ‘Ciao Prof (la musica di un uomo, un viaggio nell’arte della vita)’. La presentazione sarà a cura di Beppe Mecconi. Si tratta di un romanzo autobiografico in cui l’autore ripercorre la sua vita professionale ed artistica. Una sorta di diario, dove i ricordi, durante la pandemia si son succeduti nella mente dello scrittore. C’è lo stupore, la fatica, la gioia e l’entusiasmo di un prof che ha provato a lasciare un segno e ha imparato molto, specie nelle relazioni umane., già insegnante di Educazione artistica e di Yoga, pittore di icone bizantine, è molto conosciuto anche come musicista e compositore, spesso in coppia con Livio Bernardini. ...