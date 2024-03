Il giorno | le parole | l' app | il raggiro al bancomat Così ho perso 5mila euro

Un buongiorno anche a distanza, anche con semplice un messaggio whattsapp aiuta a cominciare bene la giornata . Come fa Anne Hathaway che al risveglio è talmente bella che non può avere troppi ... (amica)

Fisco: Zanella (Avs), 'riforma parola grossa, governo si limita ai condoni': Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - "La riforma del fisco Riforma è una grande parola che non c’entra nulla con i piani del Governo Meloni per il fisco che, invece, si limitano ai condoni. Il governo della ...lagazzettadelmezzogiorno

Ucraina, il 62,9% degli italiani condivide le parole del Papa: ROMA - Qualche giorno fa, nel corso di un'intervista a Papa Francesco ... quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare [...]". parole, quelle di Papa Francesco ...laprovinciacr

Muore a 20 anni in cella il giorno del suo compleanno, è il terzo suicidio in 24 ore: “Morti tre giovani, un disastro annunciato”: In 24 ore sono tre i suicidi nelle carceri italiane. Tre giovanissimi che sono morti mentre erano in custodia dello Stato ...unita