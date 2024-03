Il Giappone alle prese con un’invasione di turisti

rallenta per il terzo mese consecutivo L'inflazione in Giappone , sebbene leggermente sopra le stime degli economisti che prevedevano un valore inferiore all'obiettivo della Banca Centrale (BoJ). ... (quotidiano)

rallenta per il terzo mese consecutivo L'inflazione in Giappone , sebbene leggermente sopra le stime degli economisti che prevedevano un valore inferiore all'obiettivo della Banca Centrale (BoJ). ... (quotidiano)

Tapestry Collection by Hilton: tris in Italia: Hilton ha annunciato i suoi piani di espansione in Italia con la firma di tre hotel a marchio Tapestry Collection by Hilton. Con strutture previste a Roma, Napoli e Perugia, i nuovi hotel si agg [...] ...advtraining

Negli abissi più profondi scoperte due specie minuscole di calamaro: La "piccola" famiglia dei calamari pigmei si allarga: gli scienziati hanno scoperto due nuove specie minuscole, ecco che cosa sappiamo.tecnologia.libero

Monster Hunter, 20 anni di caccia e non sentirli: Monster Hunter festeggia vent'anni: ripercorriamo la storia della serie Capcom per ricordare com'è diventata un fenomeno mondiale.multiplayer