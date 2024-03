Il giallo del trapper Morto in cella a 26 anni Il suo avvocato accusa | | Aveva subìto abusi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) IlJordan Jeffrey Baby, nome d’arte del 26enne Jordan Tinti di Bernareggio in Brianza, è stato trovatoieri mattina nel carcere di Pavia. Il suo cadavere sarebbe stato rinvenuto, secondo il suo legale, l’Federico Edoardo Pisani, impiccato alle sbarre della propria. Il 26enne era stato condannato lo scorso aprile dal Tribunale di Monza a 4e 4 mesi di reclusione con il rito abbreviato per rapina con l’aggravante della discriminazione razziale nei confronti di un 42enne, un operaio originario della Nigeria, a cui insieme a Gianmarco Fagà, noto come Traffik, romano, 26no sottratto nell’agosto 2022 la bici e lo zaino alla stazione ferroviaria di Carnate. L’episodio, aggravato da insulti razzisti, era stato filmato e il ...