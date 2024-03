Il giallo del prete positivo alla coca dopo l' incidente e scomparso nel nulla

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non si hanno notizie di don Daniel Arturo Cardenas, il sacerdote di Rivisondoli (L'Aquila), che nella notte di domenica 10 marzo è rimasto coinvolto in unstradale, risultando poial test sulla droga effettuato in ospedale a Sulmona, dove è stato medicato assieme a un'altra...