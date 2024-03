Il gemellaggio | una palestra di esperienze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) IL, UNA BELLA IDEA Una coinvolgente condivisione die conoscenze raccontata dalla classe 2C dell’I.C. De Pisis di Ferrara. La classe 2C prosegue le attività relative al progetto Etwinning. I giovani reporter sono seguiti dalla professoressa Carlotta Rava Etwinning è una piattaforma pensata per i progetti diinternazionali, ma che non esclude la collaborazione fra scuole del territorio nazionale. Le scuole che partecipano hanno la possibilità di esporre, come in una vetrina, le attività o i progetti che intendono perseguire, dando l’opportunità ad altre realtà scolastiche, magari di diverse nazionalità, di collaborare, condividendo contenuti, obiettivi e strategie educative. La nostra classe, agevolata dal fatto che la nostra insegnante di italiano è sorella dell’insegnante della scuola gemellata ...