Il futuro delle batterie in Europa passa per la supply chain

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alkeemia, leader europeo della chimica del fluoro, attivamente impegnato nel prossimo sviluppo dei sali di litio (elemento indispensabile per la mobilità sostenibile e l'accumulo di energia rinnovabile), annuncia la seconda edizione dell'Alkeemia Battery Forum “Chemistry behind the cell” che vedrà riunirsi, intorno a numerosi tavoli di lavoro, i principali operatori del settore nazionali ed internazionali con l'obiettivo di creare una filiera europea accomunata dalla visione di dominare un settore dinamico e articolato come quello. La sfida - di cui Alkeemia è portavoce con l'organizzazione del Battery Forum e con il suo stabilimento di Porto Marghera dove si sviluppano i sali di litio e si sperimenta una nuova tecnologia a base di sodio per le– è quella di valorizzare le eccellenze europee in questo settore e ...