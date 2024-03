Il corvo | un nuovo memoir svela gli scioccanti passi falsi che hanno causato la morte di Brandon Lee

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Lee è morto girava una scena de Ilnel 1993, unlibro di memorie mette in fila la serie di errori cheportato al tragico incidente. Brucia ancora il ricordo del terribile incidente in cuiLee ha perso la vita sul set de Il. Il figlio di Bruce Lee, astro nascente di Hollywood, è rimasto ucciso in un tragico incidente nel 1993, mentre girava una scena nei panni di Eric Draven nell'adattamento di Alex Proyas della graphic novel di James O'Barr, e alcuni nuovi dettagli sulla serie di errori davverocheportato a Ladell'attore è ora venuta alla luce in un libro di memorie. Il regista Dwight H. Little, che ha lavorato conLee in Rapid Fire, ha ...