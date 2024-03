Il compositore dei primi Final Fantasy critica le colonne sonore cinematografiche

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ledei videogiochi non dovrebbero cercare di imitare quelle dei film hollywoodiani. Lo ha dichiarato Nobuo Uematsu, ildelledeinove. Come riporta VGC, Uematsu ritiene che i compositori che si ispirano alledel cinema per i videogiochi rallentano lo sviluppo della musica videoludica. Ai suoi tempi, la limitazione delle console a 8 e 16 bit costringeva a ricorrere alla creatività e alla sperimentazione. Anche nell’epoca PlayStation 1, Uematsu ha continuato a esplorare nuove forme musicali, anche se le potenzialità della console erano superiori. Negli anni successivi, invece, l’evoluzione della tecnologia delle console ha reso le cose meno ...