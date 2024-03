Il campo largo senza Calenda trova il candidato in Basilicata | è Domenico Lacerenza

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E alla fine il centrosinistra, seppurAzione, hato ilin. Lo annunciano con una nota congiunta (inviata dal M5s) la formazione civica ‘Casa Comune’, il Pd, il M5S, AVS e +Europa. Questi partiti hanno chiesto di comune accordo al– "profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’ospedale regionale ‘San Carlo’ di Potenza" – di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell’amministrazione della Regione. Sarà l'avversario del forzista Vito Bardi. Un civico dunque. "Le forze politiche di questoprogressista ringraziano Angelo Chiorazzo, in ...

