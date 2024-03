"Il campo largo? Sembra più un camposanto"

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tra i tanti numeri delle elezioni in Abruzzo, uno di quelli che più saltano all'occhio è il risultato di Forza Italia, che in Regione passa dal 9 al 13,8 per cento, quasi doppiando la Lega. Una doccia fredda per chi, come Matteo Renzi e Carlo Calenda, dopo la morte di Silvio Berlusconi sperava...

Nel frangente in cui gli osservatori più accorti – incrociando i flussi elettorali dopo la batosta del campo largo in Abruzzo – continuano a segnalare ad Elly Schlein la necessità di interrogarsi ... (secoloditalia)

In tutte le serie televisive di successo, che di conseguenza gli autori cercano di tenere in vita molto al di là della loro effettiva capacità di stare in piedi, a un certo punto, arriva sempre il ... (linkiesta)

Maria Laura Orrù: “Noi di Alleanza Verdi Sinistra terza forza del campo largo”: È proprio in questa fase che la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, già consigliera regionale (alle elezioni regionali 2024 ha ottenuto 3.680 voti) manda un messaggio alla presidente: “Siamo la terza ...sardegnalive

Todde al lavoro sulla nuova Giunta, via ai colloqui con gli alleati: Todde e il campo largo sono impegnati in queste ore nelle interlocuzioni per comporre la nuova Giunta, non senza alcuni nodi da sciogliere ...cagliaripad

Pendolo Calenda: tratta con Bardi e Cirio: “Meglio andare in coalizione, perché da soli si prende l’1%”. E però, “i fantomatici campi larghi” non esistevano prima e non sarebbero esistiti neanche in caso di vittoria in Abruzzo. Parola di Carlo ...ilfattoquotidiano