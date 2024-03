Il Campo Largo e l' astensionismo

Il governatore. Marsilio si riconferma alla guida della regione Abruzzo e il centrodestra tira un sospiro di sollievo che per il momento sopisce i bollori della rabbia leghista. Il vento non e' ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 12 mar. (askanews) – A pochi giorni dalla present Azione delle liste in Basilicata il “ Campo largo ” prova l’intesa su un nuovo nome, una figura che dovrebbe andare bene sia al Pd che – in ... (ildenaro)

Luca e Paolo, Elly Schlein in attesa del vento del cambiamento: Dopo le elezioni in Abruzzo, Luca e Paolo tornano con la loro imitazione Elly Schlein, madrina del Campo Largo che non è riuscita a bissare il risultato ottenuto in Sardegna.la7

Chiorazzo resiste, ma Pd-M5s trattano su Valluzzi: Angelo Chiorazzo non molla e con il suo movimento civico Basilicata Casa Comune va avanti nella campagna elettorale per le Regionali del 21 e 22 aprile.ansa

Lavori in corso per la nuova giunta regionale: iniziati i colloqui fra Todde e i partiti: In attesa della proclamazione ufficiale, la neogovernatrice ha cominciato le “interlocuzioni” con i partiti del Campo Largo. Il Pd punta su sei incarichi, ma per la presidente sarebbero troppi ...unionesarda