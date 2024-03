Il calvario della Gonzalez | Ora vado senza stampelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Halley Thunder smaltisce le scorieFinal eight di Coppa Italia e comincia a preparare la sfida di sabato sera, in campionato, contro il Ponzano, il capitano Deboraracconta la stagione poco fortunata che sta attraversando. "Pepo", come va? "Per fortuna ora le cose cominciano ad andar meglio, posso camminare in casa. Ed è già un bel passo avanti". Un infortunio serio, insomma... "Beh, sì... Due settimane fa, a Morciano di Romagna, il dottor Diego Maria Cavallini mi ha operata al ginocchio. Purtroppo ho dovuto fare il ‘crociato’ perché non c’era altra soluzione". In carriera aveva avuto altri guai fisici così importanti? "Sette anni fa ho subito lo stesso infortunio sull’altro ginocchio, ma in maniera molto più seria. Mancava un minuto al termine...