Il buco nero dell’Ancona | un gol preso tira subito l’altro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Anche a Perugia l’Ancona è caduta nel suo "":un gol ecco che ne becca un altro. E’ il male oscuroche i dorici hanno cominciato a evidenziare durante l’era Donadel: 1-2 contro il Gubbio, due gol in 8’, 4-0 a Cesena, due gol il 4’ a inizio ripresa, 3-3 a Pesaro, due gol in 5’. Un male che, trascorso il primo periodo della gestione Colavitto 2.0, è tornato a presentarsi, a cominciare dalla rimonta subita a Vercelli dal Sestri (3-2), due gol in 12’, e poi diventato frequente negli ultimi tempi: contro la Vis Pesaro, 2-2, due gol in 8’, contro la Carrarese, 2-2, due gol in 7’, contro il Rimini, 1-3, ben tre gol in 7’, poi ad Arezzo, 3-0, due gol in 6’ e per finire a Perugia, 2-0, due gol in 5’. Se tre coincidenze costituiscono una prova, come scriveva Agatha Christie, qui la prova è ...