Il braccio destro di Zelensky | Podolyak | “Caro Pontefice | con Putin nessun dialogo Mai”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il collaboratore più fidato del presidente dell’Ucraina non è d’accodo con le parole di Papa Bergoglio e spiega la situazione attuale Guerra infinita.a possibilità di parlare e di trovare un compromesso. Per chi adesso governa in Ucraina non è una possibilità che viene presa in considerazione. Mai e poi mai. A sottolinearlo è Mykhailoildel presidenteche non ha preso bene le parole delche insiste sull’eventualità di trovare un punto d’incontro e una prova dicon la Russia. Cosa che da parte ucraina non è stata mai e mai verrà presa in considerazione e a ribadirlo è l’uomo di fiducia di: “...