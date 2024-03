Il 23 marzo torna Earth Hour – l’ora della Terra

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

ROMA – In un mondo sempre più diviso,è un appuntamento che funge da faro di positività, speranza e ispirazione per unire quante più persone possibile ad agire insieme contro crisi climatica e perdita di biodiversità. Il 23, dalle 20:30 ora locale, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF