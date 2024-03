Il 2024 dell’industria europea parte in retromarcia Produzione giù del 6 | 7% Verso un trimestre di crescita asfittica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pessimo inizio d’anno per l’industria. Eurostat fa sapere che ladi gennaio nella zona euro è scesa del 3,2% rispetto a dicembre e del 6,7% nel confronto con lo stesso mese dell’anno prima. Si tratta di una flessione quasi doppia rispetto a quelle che erano le previsioni degli analisti. Tra i singoli paesi la Germania registra un preoccupante – 5,4% su base annua, mentre lafrancese sale dell’1%, ferma quella spagnola, in flessione del 4,2% quella olandese. Rileva fino a un certo punto il 29% dell’Irlanda che risente anche della revisione delle metodologie di calcolo dell’istituto di statistica nazionale. Eurostat non rende noto il dato italiano, definito nelle tabelle “confidenziale”. L’Istat diffonderà i numeri delladi gennaio il prossimo 20 marzo. Martedì Federmeccanica ha ...