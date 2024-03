II Napoli lotta a Barcellona | i blaugrana sono glaciali e vanno ai quarti di Champions League

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilnon è riuscito nell’impresa di espugnare lo Stadio del Montjuic ed è stato sconfitto dalper 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale della. Dopo il pareggio per 1-1 con cui si era chiuso il confronto d’andata tre settimane fa allo Stadio Diego Armando Maradona, i partenopei cercavano la grande impresa in terra catalana per proseguire la propria avventura nella massima competizione europea e continuare a inseguire l’ammissione al prossimo Mondiale per Club (l’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus). I Campioni d’Italiaandati sotto per 2-0, hanno accorciato le distanze e ci hanno provato con grande insistenza nella parte finale del primo tempo e nella metà iniziale della seconda frazione, inseguendo il gol che poteva valere i supplementari. La rete non è ...

