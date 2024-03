Ieri in Campania | interrogate le 4 persone coinvolte nelle torture a Benevento | omicidio a Napoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, martedì 12 marzo 2024. Avellino – I Carabindi Avellino sono tornati al Comune, stavolta negli uffici della Segreteria Generale gestita dal dottor Vincenzo Lissa. I militari del Nucleo Investigativo e il personale della Polizia Giudiziaria della Procura sarebbero stati negli uffici comunali fino alla serata di oggi, martedì 12 marzo, per acquisire un’altra serie di documentazione e atti comunali. (LEGGI QUI)– Si sono svolti questo pomeriggio gli interrogatori di garanzia per i quattro soggetti coinvolti nell’inchiesta in merito allein una palazzina del rione Libertà dia tre giovani residenti a San Leucio del Sannio. (LEGGI QUI) Caserta – Un 22enne ha perso la vita in uno stabilimento che ...

De Luca, sfida al premier Meloni: «Fondi Ue, pronti all'intesa»: Ma Ieri, per la prima volta dopo settimane, si registra un moderare dei toni tra l'esecutivo e palazzo Santa Lucia. La vicenda, è nota, è quella sull'accordo per il riparto dei fondi Fsc per la ...ilmattino

Accordo operativo Guardia di Finanza Campania e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: “protocollo d’intesa” tra il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza e la Sezione Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ...sorrentopress

Scuola, via al concorso per elementari e asili in Campania. Ma c'è un posto solo ogni 63 candidati: Sono iniziate Ieri e continueranno oggi le prove scritte per l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti per la scuola dell’infanzia e per la primaria. In Campania è record di candidati con 21 mi ...informazione