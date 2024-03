Idf | sei camion di aiuti entrano a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 7.00 Seidiumanitari sono entrati da Israele direttamente nel nord di: ad annunciarlo è stato l'esercito israeliano,indicando che si tratta di un progetto pilota per garantire la consegna di rifornimenti nell'area, ormai sull'orlo della carestia. I"sono entrati nel nord della Striscia attraverso il 96esimo' cancello della barriera di sicurezza".Usa e altri Paesi hanno lanciato rifornimenti e la nave Open Arms è in viaggio da Cipro lungo un nuovo corridoio marittimo, ma la via di terra resta la più rapida.