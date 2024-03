Identità violate | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nel finale del, troviamo Illeana sette mesi più tardi che vive da sola in una fattoria isolata nei dintorni di Carlisle, Pennsylvania, incinta dei gemelli di Asher. Asher la affronta, proponendo di ricominciare insieme e formare una famiglia, ma Illeana rifiuta. In preda alla furia, Asher la aggredisce e tenta di soffocarla fino a farla svenire, prendendo delle forbici quando lei si difende e ferendola allo stomaco. In un atto di autodifesa, Illeana pugnala Asher al cuore con le stesse forbici e si libera del falso ventre gravido, parte di un ingegnoso stratagemma. Asher muore e Illeana comunica a Leclair che la tempesta è finalmente terminata. Precedentemente, Illeana viene chiamata all’obitorio, dove Rebecca non riesce a identificare il corpo carbonizzato dell’aggressore e Illeana capisce che Asher deve essere ...