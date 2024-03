Ia | Zangrilli Mexedia Net+ | E' fattore chiave in agricoltura con tecnologia applicata in campo

(Adnkronos) – "L' agricoltura è in una fase di trasformazione significativa, e l'intelligenza artificiale, a gestione della tecnologia applicata in campo , è uno dei supporti chiave di questo ... (periodicodaily)

L'infrastruttura tecnologica come la connettività in aree rurali, deve essere migliorata per sfruttare appieno i potenziali offerti dall’IoT "L'agricoltura è in una fase di trasformazione ... (sbircialanotizia)