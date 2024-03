Ia | Gozi | ‘Ue modello per il resto del mondo’

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) – ?Come con il Digital services Art e la legge sulla pubblicità politica, anche sull?Intelligenza artificiale l?Unione europea si pone comeper ildel mondo. Oggi, grazie all?approvazione dell?Ai Act da parte del Parlamento europeo, diamo vita a una via europea all?innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, preservando i nostri valori democratici e le nostre libertà fondamentali?. Lo afferma Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. L'articolo CalcioWeb.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 marzo 2024 "La Bosnia ha fatto più progressi in un anno che nell'ultimo decennio. Oggi decideremo di raccomandare al Consiglio l'apertura dei negoziati di adesione con ... (iltempo)

Il presidente russo Vladimir Putin si dice pronto per i negoziati tra Russia e Ucraina . La conferma arriva direttamente da un’intervista rilasciata a Ria Novosti e Rossiva 1 in cui il capo del ... (ildifforme)

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Come con il Digital services Art e la legge sulla pubblicità politica, anche sull'Intelligenza artificiale l'Unione europea si pone come modello per il resto del mondo. ... (liberoquotidiano)

Ue, vince il fronte ambientalista: l’Europarlamento approva accordo sulla direttiva “case green”: Bruxelles, 12 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, oggi a Strasburgo, con 370 voti contro 199 e 46 astenuti, l’accordo raggiunto in “trilogo” con il Con ...askanews

Ue, Europarlamento approva accordo su direttiva “case green”: Bruxelles, 12 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, oggi a Strasburgo, con 370 voti contro 199 e 46 astenuti, l’accordo raggiunto in “trilogo” con il Con ...askanews

Case Green, via libera del Parlamento Ue alla direttiva. Il centrodestra italiano vota contro. Ciocca (Lega) protesta e viene allontanato: La direttiva europea sulle Case Green è realtà. Dopo il complicato neGoziato tra gli stati membri, la Plenaria ha dato il via libera al testo che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 ...ilfattoquotidiano