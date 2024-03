I pronostici di mercoledì 13 marzo | non solo Champions League

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Idi13: si chiudono gli ottavi di finale di, c’è pure un recupero di Premiere altri tornei minori. Si chiudono questogli ottavi di, restano da decidere le ultime due qualificate ai quarti di finale. Tra queste conta di esserci anche l’Inter, sempre vincente a partire dallo scorso 6 gennaio e in gran forma al contrario dei rivali dell’Atletico Madrid. La squadra di Simeone, sconfitta 1-0 all’andata, è stata poi eliminata in malo modo dalla Coppa del Re e nell’ultimo turno di Liga ha perso in casa del modesto Cadice. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.itL’Inter farà comunque bene a non sottovalutare i colchoneros che presto o ...

Il Bournemouth ha 32 punti in classifica, 11 in più del Luton Town che è terzultimo. Con una vittoria gli ospiti, che vengono dal pareggio di Selhurst Park, appariglierebbero il Nottingham Forest e ... (infobetting)

Il Bournemouth ha 32 punti in classifica, 11 in più del Luton Town che è terzultimo. Con una vittoria gli ospiti, che vengono dal pareggio di Selhurst Park, appariglierebbero il Nottingham Forest e ... (infobetting)

Le partite di oggi, mercoledì 13 marzo 2024 - Calciomagazine: ... Pronostici per oggi, mercoledì 13 marzo 2024 Calcio in tv oggi, mercoledì 13 marzo 2024 Programma delle partite del 13 marzo 2024 ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL Central Cordoba - Belgrano 01:...

Pronostico Gaston - Berrettini quote primo turno torneo Phoenix: ... match in programma nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo alle 00.10. COMPARAZIONE QUOTE: ... per Jannik è sfida a distanza con Alcaraz: le quote Leggi gli altri pronostici tennis della ...