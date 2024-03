I partigiani russi filo-ucraini pronti ad attaccare Belgorod e Kursk | “Le autorità salvino le vite dei civili”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) kiev, 13 marzo 2024 – La situazione si fa incandescente nell’estremaa sudoccidentale, al confine con l’Ucraina. Le milizie russe-ucraine hanno invitato ia lasciare le città di frontiera. “Siamo costretti a colpire le postazioni militari situate a”, hanno annunciato su Telegram volontariche combattono per Kiev. Il messaggio è stato deciso congiuntamente da tre gruppi che ieri hanno affermato di aver preso il controllo del villaggio russo di Tyotkino. Si tratta della Legione 'Libertà dià, del Corpo dei volontari 'RDK' e del 'Battaglione Siberianò. Oggi chiedono allelocali didi “preservareumane e di iniziare a evacuare” le ...

A pochigiorni dalle elezioni presidenziali nella Federazione i partigiani russi anti Putin tornano, come già nel 2023, a compiere incursioni in territorio russo. A decidere il loro impiego a ... (quotidiano)

Raid partigiani in russia. Aereo precipita, 15 morti: Nell’ultimo periodo infatti stanno aumentando i raid dei partigiani russi pro Kiev. Il gruppo «Legione Libertà della russia» dichiara di avere preso il totale controllo del villaggio di Tetkino, in ...ilgiornale

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-russia: partigiani russi filo-Kiev attaccano Belgorod e Kursk, precipita aereo militare. Francia: Le Pen si astiene sugli aiuti a Kiev A bordo del velivolo 15 persone.repubblica