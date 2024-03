I numeri Attacco da record Sono 55 le reti segnate in 27 match

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Se l’imbattibilità stagionale è uno degli obiettivi che la Robur si sta impegnando a centrare, i bianconeri stanno riuscendo anche nell’intento di chiudere l’annata con il migliordel raggruppamento:55 lemesse a segno in 27 giornate dai ragazzi di Magrini, lo Scandicci, secondo nella speciale graduatoria, ne ha realizzate 48, in 28 turni. Miglior marcatore bianconero ancora Elia Galligani, con 12 gol realizzati, dietro a Del Pela dello Scandicci a 17 e a Cellai del Signa a 13. La difesa bianconera, invece, deve ancora accontentarsi del secondo gradino del podio: la porta di Andrea Giusti è stata perforata 15 volte, ma il Terranuova Triana è riuscito a fare meglio: i biancorossi hanno subìto appena 12 gol, lo stesso in 27 giornate. Differenza: Siena 40; Scandicci e Terranuova Traiana 21; Signa ...

Fare del medico un pubblico ufficiale per tutelare una categoria sotto Attacco: Nel 2023 sono state oltre 16 mila le aggressioni a danno del personale sanitario e socio-sanitario in Italia. La procedibilità d’ufficio non basta ...ilfoglio

CALCIO/ Il Rione Terra Juniores stravince il campionato con numeri da record: POZZUOLI – Diciannove vittorie su ventuno partite giocate, zero sconfitte, miglior Attacco del campionato con ottantaquattro gol realizzati e miglior difesa con appena diciassette subiti. Sono i numer ...cronacaflegrea

Attacco, SOS IN CORSO E SUL FUTURO RISCHIANO QUASI TUTTI: Juventus in versione sos Attacco, non numericamente inteso come giocatori a disposizione ma come effettivo numero di gol segnati dai calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri. Se su ...tuttojuve