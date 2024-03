I migliori libri di marzo secondo Wired

Variante del Pilates apprezzatissima sui social, quella a parete è particolarmente apprezzata per il fai-da-te. Per ottenere i benefici sperati, affidarsi a una guida completa è il passo successivo ... (vanityfair)

Tra amore (e a febbraio non poteva che essere così) e trasposizioni per il grande e piccolo schermo. Ecco i libri da non perdere questo mese. (wired)