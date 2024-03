I Kings dominano i Bucks | la coppia Sabonis-Fox è già in ritmo playoff

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Importante vittoria in chiaveper i Sacramentoche, nella notte, hanno sconfitto i Milwaukee, per 129-94. La squadra di coach Mike Brown sta continuando ad inseguire l’accesso diretto alle fasi finali della stagione; infatti, ora si trovano al 7^ posto in classifica a ovest, in piena zona play-in, a solo una vittoria di distanza dal 6^ posto occupato dai Phoenix Suns, che vorrebbe dire accesso diretto alla post-season. A regalare il successo aici ha pensato il solito formidabile duo composto da Domantase De’Aaron Fox. Il lungo lituano ha regalato una partita da 22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, sfiorando la tripla-doppia, mentre Fox ha messo a referto 29 punti, con ben 4 su 5 dall’arco dei 3 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Non è mancata il solito grande apporto di ...

