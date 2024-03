I film che hanno vinto più Oscar nella storia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Life&People.it La Novantaseiesima notte degli Academy Awards è passata agli archivi, decretando il successo di “Oppenheimer”,di Christopher Nolan che, malgrado il largo successo, ha mancato l’appuntamento con la: l’opera del regista britannico si è infatti aggiudicato sette, centrando quasi tutti i riconoscimenti principali eccetto quello per la “Miglior attrice”, andato ad Emma Stone per “Povere Creature!”, pellicola che si è aggiudicata anche l’importante premio per la “Miglior sceneggiatura“. Il cerchio delle opere capaci di conquistare la cosiddetta “Big Five” (Miglior, Miglior attore, Miglior Attrice, Miglior Regia e Miglior sceneggiatura) rimane ristretto a soli tre lungometraggi. Una “maledizione” che dura ormai da più di trent’anni. “Accadde una notte” di Frank Capra (1934) Il ...

Suicide Squad : trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, mercoledì 13 marzo 2024, va in onda in prima serata su Italia 1 Suicide Squad , film del 2016 diretto da David Ayer, e basato ... (tpi)

Lancia presenta il nuovo logo HF: TORINO (ITALPRESS) - "In occasione del debutto del film "Race for Glory" nelle principali sale cinematografiche italiane, ho il piacere di svelare il nuovo logo HF, che farà il suo esordio sulla Nuova ...motori.tiscali

Mexico, il vero Caracas: “Il film di Marco D’Amore non racconta la storia mia e di Ermanno Rea”: Il 'vero' Caracas ospite del programma condotto da Gianni Simioli e Serena Li Calzi, non si è visto rappresentato nel film di Marco D'Amore: "Vengono ...fanpage

Marianna Fontana: «Con la mia gemella Angela non siamo più indivisibili»: «Ai provini non andiamo più insieme, non abbiamo gelosie, ognuna fa il suo percorso. Per Martone imparai a mungere le mucche». L’attrice apre il Festival di Bari con «La seconda vita» dove interpreta ...corriere