I due motivi per cui ho perso con Nardi | Novak Djokovic non si fa sconti | le sue parole

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "È stata una performance molto scadente la mia. Per quest'anno sono ancora a zero titoli". Quest'annosembra irriconoscibile. Intendiamoci, le qualità straordinarie del tennista serbo non sono scompare all'improvviso, ma nel 2024 sta mancando la continuità. Quella continuità che lo ha sempre contraddistinto, permettendogli di abbattere ogni record. A confermare questo stato di forma altalenante, la clamorosa sconfitta contro Luca, tennista italiano numero 121 al mondo, a Indian Wells. Un 6-4, 3-6, 6-3 difficile da commentare per il campione serbo che però, in conferenza stampa, ha provato ad analizzare il match. "Ovviamente analizzerò quanto accaduto e cosa avrei potuto fare meglio per poi guardare avanti. Gioco meno tornei rispetto al passato, sono più selettivo con la mia programmazione e non è una bella ...