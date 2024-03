I Cesaroni | Micol Oliveri parla della serie e del successo che ha avuto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pochi giorni fa, l’ex attrice e ora influencerOlivieri è stata ospite del podcast No Lies su Tik Tok, dove ha rivelato alcuni dettagli importanti sulla popolaretelevisiva italiana I. Durante l’intervista la Olivieri si è soffermata are dei vertiginosi cachet che guadagnavano, dei contratti stipulati e del metodo di pagamento dell’intero cast. Queste le sue parole a riguardo: “Guadagnavamo bene, anche più di 100.000 euro a stagione. Venivamo pagati a stagione, quindi c’era una cifra che ti versavano alla firma del contratto e poi c’era un mensile e poi probabilmente una parte finale, più o meno funzionava così“. Ha poi proseguito più dettagliatamente dicendo:” La primaera sui 50-60 mila euro e ovviamente per una ragazzina erano tanti. Non ho mai chiesto la paghetta a ...