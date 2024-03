I bambini cafoni | il mio spazzolino bagnato e la patologizzazione della realtà

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Da piccola avrei fatto di tutto pur di non lavarmi. Sì, so che questo incipit è un regalo ai picchiatelli che potranno con un agile screenshot commentare «anche da grande» sotto qualche foto in cui hanno deciso che ho i capelli sporchi (sono sempre, sempre foto in cui sono uscita da dodici minuti dal parrucchiere: cos’aspettino gli stati sociali di tutto il mondo a pensare a pensioni d’invalidità per portatrici di capelli sottili io non lo so proprio – finedivagazione). Da piccola avrei fatto di tutto pur di non lavarmi – come tutte, come tutti. Ainon piace lavarsi. Io bagnavo loe lo rimettevo nel bicchiere, così se qualche adulto controllava sembrava mi fossi lavata i denti ci cascava sicuro. Era meno macchinoso che lavarseli davvero? No, ma ve l’ho detto: ero disposta a tutto. Molti anni dopo, divenuta ...