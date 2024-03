“Ho sempre mal di testa forte” | uomo aveva il cervello infestato di uova di tenia in putrefazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si sa, le cause del mal dipossono essere molteplici: lo stress, la disidratazione, l’eccesso di alcol, le alterazioni ormonali. Ma ci sono altre ragioni meno ovvie per certe emicranie martellanti, come ha scoperto un 52enne americano. Dopo aver sofferto di mal diper più di una settimana, i medici hanno trovato nel suodellediin. Un’infezione parassitaria però che non è avvenuta certo per caso. Il paziente ha ammesso di aver preso l’abitudine di consumare regolarmente pancetta poco cotta rendendolo così particolarmente vulnerabile a quella disgustosa invasione, secondo un rapporto pubblicato sull’American Journal of Case Reports.Leggi anche: I medici scoprono oggetto assurdo nel retto, tentato di operarlo ma il paziente si ...