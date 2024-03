“Ho paura che sia morto” Giallo al Grande Fratello | al concorrente uno strano avviso dalla mamma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È un momento molto complicato per l’amato, entrato in una profonda crisi. A Rosy e Beatrice ha confessato di averche la madre gli stia nascondendo un tragico lutto. Il pensiero è entrato più forte nella sua testa dopo la lettera dellafatta arrivare nella casa del. Una lettera molto toccante che così recitava: “Sai quanto sono timida e riservata, ma sento che hai bisogno di una coccola, quindi eccomi qui”. >> “Occhio Perla, attenta a questo”.: lei incredula, mani sulla testa e preoccupazione sul volto. L’hanno appena avvisata “Inutile dirti che passo le mie giornate guardandoti in tv, trasmetti luce e allegria a tutti noi, così come hai sempre fatto dal tuo primo giorno di vita. Quando sei nato avevo ...