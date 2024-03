Harry e Meghan negano di avere commentato le foto ritoccate di Kate | smentita la versione dell’insider

Secondo gli esperti di pubbliche relazioni la coppia potrebbe approfittarne per sfruttare il dramma a loro vantaggio La foto di famiglia di Kate , ritoccata per sua stessa ammissione dalla ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La foto di famiglia di Kate , ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa di Galles, è un' occasione d'oro per Harry e Meghan, se davvero vogliono riconciliarsi con la famiglia ... (periodicodaily)

La foto di famiglia di Kate , ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa di Galles, è un'occasione d'oro per Harry e Meghan , se davvero vogliono riconciliarsi con la famiglia reale. Parola ... (iltempo)

Dalla regina Elisabetta a Meghan Markle: tutte le foto ritoccate dei royal: Kate Middleton ha modificato una foto ufficiale. Ma anche altri royal sono caduti in tentazione. Con esiti disastrosi. Leggi su Amica.it ...amica

Meghan Markle vince la battaglia legale contro la sorellastra: Alla Winfrey Meghan aveva raccontato di essere cresciuta come figlia unica, come se non avesse alcun rapporto con Samantha che, al contrario, ha sempre sostenuto che il suo allontanamento è seguito ...dilei

Kate e il foto gate: «Meghan se la ride, non avrebbe mai fatto un errore simile». Il web incrimina lo scatto con William: Uno scivolone mediatico inaspettato. Soprattutto se a farlo è una persona ritenuta sempre impeccabile. Non c'è pace per la famiglia reale. Alle prese con scandali e voci.leggo