Guida TV Sky Cinema e NOW | Ligabue - 30 anni in un giorno | Mercoledi 13 Marzo 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per un'avventura adrenalinica con "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Tom Cruise torna nei pdell'agente Ethan Hunt per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella commovente storia di "Di nuovo in gioco", con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake. Un anziano talent-scout del baseball cerca un nuovo campione mentre ricuce il rapporto con sua figlia. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, preparati a ridere ...