Gruppo Mag | creatività e ingegno incontrano l’impresa | ecco il bando d’arte under 35 ImMAGina

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Interpretare l’attività e il dinamismo di un broker assicurativo con lo sguardo di giovani artisti, per valorizzare la cultura imprenditoriale attraverso la bellezza dell’arte. IlMag presieduto dal Cavaliere del Lavoro Pierluca Impronta – con oltre 40 anni di storia che lo rendono un riferimento per le aziende italiane presenti nel mercato nazionale ed internazionale – ha presentato questa mattina al MAXXI di Roma ildi concorso gratuito dal titolo ““ per selezionare un artista italiano35 che rappresenti, attraverso un’opera, l’identità dell’azienda. Le iscrizioni alsono state aperte durante la conferenza stampa di presentazione alla quale hanno partecipato rappresentanti istituzionali, imprenditori, giornalisti e artisti. Entro il 16 maggio 2024 i progetti delle ...

