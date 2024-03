Grifone | attacco alla vetta | Ora continuità di risultati

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nonostante la prestazione non proprio convincente mostrata contro il Poggibonsi, ma a questo punto contano soltanto i punti, il Grosseto ed i tifosi biancorossi continuano a sperare. Del resto l’andamento della classifica in queste ultime gare si sta rivelando positivo per ilche ora si ritrova soltanto a quattro punti dtesta e tutto lascia presagire che sarà un finale di campionato all’insegna della massima incertezza fra Follonica Gavorrano e Pianese, più strutturate da tempo, Grosseto e Livorno costruite in questa stagione. E a proposito di tifosi da evidenziare lo spettacolo che i tifosi maremmani insieme ai colleghi inglesi hanno realizzato sugli spalti dello stadio comunale "Stefano Lotti". Questi "gemellaggi" fanno davvero bene allo sport. Un successo importante che dovrebbe essere il primo di un filotto sperando anche nei ...

Il Grifone doma i "Leoni". Battuto 2-1 il Poggibonsi: Si rivede Motti fra i titolari al centro del tridente d’attacco. Novità anche in retroguardia per il ... ribatte Pacini e con una carambola la rete finisce nel sacco per il 2-0 a favore del Grifone.lanazione

Lazio-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Eliminata in Champions, la Lazio punta tutto sul campionato. I biancocelesti cercano di rientrare nel giro europeo. I friulani, invece, hanno assoluto bisogno ...repubblica

GRIFO D’attacco – Albert e Retegui, così no: Il Genoa cade in casa contro il Monza, brutta scena tra Retegui e Gudmundsson che si contendono il calcio di rigore per la seconda volta ...pianetagenoa1893