Grave incidente a via dei Due Ponti | morto un 22enne

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nell’impatto violento ha perso la vita un, mentre l’altro conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Carabinieri elisoccorsoVia Flaminia (ilcorrieredellacitta.com) Scontro violento a Nord di Roma, dove quest’oggi all’ora di pranzo sono rimasti coinvolti in ununo scooter e un autocarro Peugeot. L’impatto, avvenuto a via dei Due, ha strappato la vita a un, mentre l’altro conducente che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto presenti anche gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale oltre ai sanitari che si sono mobilitati subito i due conducenti.a via dei Due: feritoStando a quanto emerso, intorno ...

Grave incidente ieri sera lungo la Via Nomentana. Due auto si sono scontrate e sono finite ribaltate sulla carreggiata: ci sono feriti , il più Grave in codice rosso . Polizia Locale Roma – ... (ilcorrieredellacitta)

Un automobilista è stato colpito da un autobus in transito a Napoli; sarebbe uscito all'improvviso dall'automobile parcheggiata in seconda fila.Continua a leggere (fanpage)

Ancora un incidente mortale in Trentino, stavolta a Tiarno: Un operaio di 54 anni è morto lavorando in una segheria – A Bellamonte ferito un boscaiolo, fortunatamente in modo non Grave ...ladigetto

Doppio incidente sulla Marecchiese, divisi da 100 metri di distanza: Grave una donna: Necessario l’intervento dell’elisoccorso per una donna investita mentre stava attraversando la strada Due incidenti diversi nel giro di pochi minuti e a pochi metri di distanza l’uno dall’altro in via ...altarimini

incidente fra auto e camion, morta 27enne: alla guida il compagno ubriaco: Veronika Wrzesinska è rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto lungo la via Salaria, alla guida dell'auto il fidanzato ubriaco ...notizie