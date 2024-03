Gratta e Vinci | nuovo tagliando in giro | si vincono 2 milioni di euro

(Di mercoledì 13 marzo 2024), c’è unin circolazione: il premio massimo è di duedi. Ecco la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ogni tanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decide di mettere in circolazione dei nuovi tagliandi per stimolare anche la fantasia dei vari giocatori che sono “abbonati” alla lotteria istantanea. E diciamo che molto spesso l’intento è riuscito visto che sono diversi quelli che alla fine, vedendo la novità, decidono di provarci.(AnsaFoto) – Ilveggente.itNei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Premi Stellari, quelche da un poco di tempo è in circolazione e che si può trovare sia online sia nei vari punti vendita che sono sparsi sul territorio. Adesso ...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Dopo l?approvazione definitiva del Dlgs sui Giochi online , oggi in Cdm, “il prossimo step sarà un intervento sulla rete dei Giochi fisici”, come slot machine e gratta e ... (calcioweb.eu)

Il Gratta e Vinci è uno dei passatempi preferiti dagli italiani che, ogni giorno, ci giocano sperando di vincere una bella somma. Sappiamo che hanno dei prezzi diversi, adatti per tutte le tasche. ... (ilovetrading)

Riforma dei giochi online, con le nuove regole cosa cambia e per chi: Riforma dei giochi online, in arrivo maggior regolamentazione e una stretta per provare a contrastare la ludopatia.money

Pedinamenti, regali, scorte di Gratta e Vinci: cliente ossessionato dall'edicolante. Scatta il divieto di avvicinamento: PORDENONE - Una passione che si è trasformata in un'ossessione, tanto da spingere ieri mattina, 12 marzo, il giudice per le indagini preliminari a confermare per l'uomo ...ilgazzettino

Le due Vincite del nord: Qui, un ‘Numerissimi’ ha regalato una Vincita di 100.000 euro. Stessa cifra vinta per un giocatore di Salgareda, in proVincia di Treviso. Anche in questo caso il tagliando da 5 euro ‘Numerissimi’ ha ...agimeg