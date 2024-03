Grande oriente | lo strappo dei massoni sconfitti | “Boicottiamo l’insediamento di Seminario come nuovo Gran maestro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Vorrebbero boicottaredel, eletto tra le polemiche. Si fa incandescente il clima interno ald’Italia, la principale obbedienzaca del Paese. Dal voto per scegliere il successore di Stefano Bisi sono passati dieci giorni, ma le contestazioni non accennano a placarsi. Anzi sul Goi sembrano tornare a soffiare venti di scissione. Le elezioni delnumero uno del, infatti, sono state tra le più polarizzate di sempre. In corsa c’era Leo Taroni, imprenditore di Ravenna che si era candidato ponendo in cima al suo programma la lotta alle infiltrazioni mafiose nelle logge e criticando aspramente la decennale gestione di ...