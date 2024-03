Grande Fratello | Giuseppe analizza il suo percorso da gieffino con Letizia

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nella Casa delGaribaldi in questi giorni è parso riflessivo e un po’ giù di morale. Secondo il barman l’ingresso in casa di Alessio ha portato dei cambiamenti, lui che prima trascorreva parecchio tempo con Anita, concorrente con la quale aveva instaurato una bellissima amicizia, ora si trova spesso solo adre quello che è stato finora il suodariflette sul suodaGaribaldi all’interno della Casa del, in questi giorni si è riavvicinato a Beatrice con la quale ha ritrovato una buona intesa, ma l’amicizia instaurata con Anita inizialmente in virtù ...