Grande Fratello | Beatrice sprona Giuseppe a dire la verità | lui nega | il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024)stuzzicaGaribaldi: lui. Ecco il confronto tra i due, l’attriceLuzzi nelle ultime ore in casa affrontato un confronto con.i due concorrenti finalmente sono tornati serenamente a dialogare in attesa del gran finale. L’attrice ha cercato dire stuzzicare il giovane rivolgendogli specifiche domande su alcune ex coinquiline. Leggi anche Amici, gli allievi convocati: i preziosi consigli della Cuccarini ed Emanuel Lo Il confronto tra i due gieffiniconfessa: “non è proprio il mio genere di donna lei”.continua a stuzzicarlo e dichiara: “uno può anche affezionarsi ad un genere diverso, quante ...