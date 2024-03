Grande Fratello | Alessio Falsone e Perla Vatiero | duro scontro dopo un aereo dei fan

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Undei fan di Mirko efa nascere una lite tra laall'interno della Casa del. Le ultime puntate delhanno convinto i fan di Mirko echesta prendendo in giro. Molti credono che il concorrente, nonostante il suo legame con Anita, possa ancora rappresentare un pericolo per la coppia che loro supportano. L'della discordia alLa Casa delè stata teatro di unoinfuocato tra due dei suoi coinquilini più discussi: ...

Al Grande Fratello è scatta to il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. I due, stesi sul divano in giardino, si sono scambiati effusioni prima di scambiarsi un bacio sulle labbra. "Che ... (fanpage)

Pierpaolo Pretelli, l'esordio a Striscia la Notizia e la rivelazione: «Facevo il cameriere per arrotondare, avevo crisi di panico»: Pierpaolo Pretelli si racconta a "La vita in diretta" spiegando che il suo percorso per raggiungere il successo non è stato affatto facile. Oggi è felice con la ...ilmattino

Anita Olivieri e Paolo Bonolis, la rivelazione inaspettata: «Mi piace molto e mio Fratello...»: Momento di rivelazioni nella casa del Grande Fratello. Anita Olivieri nelle ultime ore chiacchierando con Alessio Falsone ha rivelato un dettaglio inaspettato che riguarda suo Fratello e ...leggo

Il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi al Grande Fratello: Sergio D'Ottavi dopo aver dedicato il brano 'Occhi da orientale' di Daniele Silvestri a Greta Rossetti sul divano in giardino, si è avvicinato a lei.youmedia.fanpage