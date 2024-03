Graduatorie GaE 2024 26 | chi rinuncia al ruolo viene depennato E’ possibile reinserirsi?

Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento (GaE): sono Graduatorie che comprendono docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e ivi inseriti prima che queste diventassero ” ad esaurimento” ... (orizzontescuola)

Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento (GaE): sono Graduatorie che comprendono docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e ivi inseriti prima che queste diventassero ” ad esaurimento” ... (orizzontescuola)

GaE = graduatorie ad esaurimento . I docenti che hanno conseguito l'abilitazione nel primo decennio degli anni duemila sanno esattamente di cosa si parla, così come i 16.740 aspiranti ancora ... (orizzontescuola)

Aggiornamento GaE 2024/26, servizio si valuta una sola volta. Valutazione servizio sostegno e contemporaneo: Soltanto gli aspiranti che non hanno effettuato l’aggiornamento nei bienni/trienni precedenti possono presentare istanza e reinserirsi in GaE. Le Graduatorie hanno validità per gli aa.ss. 2024/2025 e ...orizzontescuola

Prima fascia Graduatorie d’istituto riguarda le Gae e non corrisponde alla prima fascia Gps: chiarimenti: Alcuni chiarimenti sulla differenza tra prima fascia delle Gps e prima fascia delle Graduatorie d'istituto. La domanda di aggiornamento delle Gae si chiuderà il 15 marzo 2024. Dopodichè, quasi subito, ...scuolainforma

Unical, flashmob dei corsisti Tfa: No all'abolizione dell'articolo 59: «Sarebbe ingiusta l'abolizione dell'articolo 59», flashmob di protesta corsisti del VIII Ciclo per la Specializzazione sul Sostegno Tfa.quotidianodelsud